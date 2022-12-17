THY Euroleague'de haftanın MVP'si Brandon Davies
14. haftası tamamlanan THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Emporio Armani Milan takımında forma giyen Brandon Davies oldu.
İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımında forma giyen Ugandalı basketbolcu Brandon Davies, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Davies, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
EA7 Emporio Armani Milan'ın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 71-67 yendiği maçta 15 sayı atan 31 yaşındaki tecrübeli pivot, takımına 7 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık katkı da sağladı.
Anadolu Efesli Zizic'e en yüksek verimlilik puanı MVP için yetmedi
Anadolu Efes'te forma giyen Ante Zizic ile Rodrigue Beaubois ise takımlarının deplasmanda diğer Sırbistan ekibi Partizan'a 82-79 mağlup olması gerekçesiyle sıralamada zirveye yerleşemedi.
Zizic, maçtaki 20 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla 33; takım arkadaşı Beaubois ise kariyer rekoru 30 sayıyla 30 verimlilik puanı elde etti.
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