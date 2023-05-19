THY Euroleague'de ilk finalist Olympiakos

Yayınlanma: 19.05.2023 - 21:27

Güncelleme: 19.05.2023 - 21:28

THY EuroLeague Final Four karşılaşmasında Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi.

Olympiakos, rakibini 76-62'lik skorla mağlup etti ve EuroLeague'de finale yükseldi. Yunan ekibi, devreyi 29-41 geride kapattı ancak 3. çeyrekte 27-2'lik önemli bir seri yakaladı ve galibiyetle finale uzandı.

Olympiakos, 2017'de Fenerbahçe'ye kaybettiği finalin ardından bir kez daha finale kaldı.

Olympiakos'un THY EuroLeague finalindeki rakibi Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının ardından belli olacak.

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya Olympiacos, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5'iyle başladı. Monaco'nun ilk 5'i ise Mike James, Jordan Loyd, Yakouba Ouattara, John Brown ve Donatas Motiejunas'tan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Monaco, rakibine ilk 3 dakikada sadece 1 sayı şansı tanıdı. Periyodun son bölümünde Mike James ile etkili olan Fransz ekibi, ilk periyodu 20-14 önde kapattı.

İkinci periyoda daha etkili giriş yapan Olympiacos, McKissic'in hücumda bulduğu sayılarla ilk yarının bitimine 7.12 kala skoru eşitledi: 22-22. Bu dakikanın ardından kısa oyuncularının etikili olmasıyla Monaco tekrardan üstünlüğü eline aldı. Loyd ve James'in skorer oyunuyla hücumda üst üste sayılar bulan Fransız ekibi, periyodun son 7 dakikasına 19 sayı bularak farkı çift hanelere kadar çıkardı ve ilk yarıyı 41-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili giren Olympiacos, 3 dakikadan kısa bir sürede yakaladığı 8-0'lık seri ile rakibine molayı aldırdı: 37-41. Molanın ardından da etkili savunmasını sürdüren Olympiacos, üst üste Papanikolaou ve Vezenkov'dan bulduğu 3 sayılık isabetlerle karşılaşmada uzun süre sonra öne geçti: 43-41. Rakibine 3'üncü periyotta sadece 2 sayı şansı tanıyan Yunan ekibi, farkı çift hanelere kadar çıkardı ve son periyoda 56-43 önde girdi.

Son periyotta da sayı farkını korumayı başaran Yunan ekibi, parkeden 76-62 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius

OLYMPIAKOS: Walkup, Canaan 7, Papanikolaou 15, Vezenkov 19, Fall 12, Sloukas 9, McKissic 5, Larentzakis 4, Black 3, Bolomboy 2, Lountzis

AS MONACO: James 17, Loyd 11, Ouattara, Brown 4, Motiejunas 7, Diallo 2, Okobo 17, Moneke 2, Hall 2

1'İNCİ PERİYOT: 14-20

İLK YARI: 29-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-43