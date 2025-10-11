Tofaş, sahasında Türk Telekom'u devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u konuk etti.

TOFAŞ Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı Tofaş, 85-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tofaş, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kıdd 10, Besson 2

Türk Telekom: Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 26-12

Devre: 50-32

3. Periyot: 66-55

5 faulle çıkan: 39 Berkan Dumraz (Türk Telekom)