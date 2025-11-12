Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması:

Alman futbolu ve Real Madrid'in efsane isimlerinden Toni Kroos, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORT1'e özel açıklamalarda bulunan Kroos, "Arda Güler çok ince dokunuşlara sahip ve bu sezon yeteneğini çok etkili bir şekilde kullandı. Sürekli olarak forma giymeye devam etmesini umuyorum, çünkü gelişmesinin tek yolu bu. Uzun yıllar boyunca Real Madrid'de iz bırakacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in kendisinden farklı bir oyuncu olduğunu söyleyen Toni Kroos şu sözlerle devam etti:

"Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda Güler ile çok farklıyız. Arda, bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Aynı olmadığımız için de 'Arda Güler, Toni Kroos'un yerine geçti' diyemeyiz."