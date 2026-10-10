Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza: Çıkan omzunu yerine oturttu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazayla gündeme geldi.
Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında motosikletinin kontrolünü kaybeden Razgatlıoğlu, yere düşerek sağ omzunun üzerine çarptı.
ÇIKAN OMZUNU KENDİ YERİNE OTURTTU
Kazanın ardından sağ omzunu tutan milli sporcunun omzunun yerinden çıktığı belirtildi.
Toprak Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden omzunu kendi müdahalesiyle yeniden yerine oturttu.
Milli motosikletçinin yaşadığı anlar canlı yayın kameralarına yansırken görüntüler MotoGP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
SPRİNT YARIŞINI 19. SIRADA TAMAMLADI
Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kazanın ardından Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında mücadele etti.
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi olan Razgatlıoğlu, sprint yarışını 19. sırada bitirdi.
Yarışı Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, 19.37.125'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
YARIŞ 11 EKİM'DE
Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, 11 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
Motosikletçiler, Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde 27 tur üzerinden mücadele edecek.