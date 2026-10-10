Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışında 19. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı Endonezya Grand Prix'sinin sprint yarışında 19. sırayı aldı.
Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, 19.37.125'lik derecesiyle birinci oldu.
Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışını 19. sırada tamamladı.
ANA YARIŞ 11 EKİM PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
Endonezya Grand Prix'sinin ana yarışı, 11 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.
Milli motosikletçinin de mücadele edeceği yarış, 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
GENEL KLASMANDA 21. SIRADA
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 16 etapta 18 puan topladı.
Red Bull sporcusu, elde ettiği puanlarla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.