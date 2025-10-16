Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk için piste çıkıyor

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) sezonun final haftası başlıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek İspanya’nın Jerez pistinde mücadele edecek. Genel klasmanda 580 puanla liderliğini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolò Bulega’ya karşı sahip olduğu 39 puanlık farkla Jerez’e büyük bir avantajla çıkacak.

Sezon boyunca üstün performansıyla dikkat çeken Red Bull sporcusu, 2021 ve 2024’ün ardından üçüncü kez WSBK dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Razgatlıoğlu, 18 Ekim Cumartesi günü Jerez Pisti'ndeki ilk yarışı Bulega’nın önünde tamamlarsa, Dünya Superbike Şampiyonası’nda 3. şampiyonluğunu ilan edecek.

2026 sezonunda dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’ye adım atacak olan Razgatlıoğlu, WSBK’daki son yılını zaferle noktalamak istiyor.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da Yamaha YZF-R1 ile Jerez’de piste çıkacak. Sofuoğlu, final etabında güçlü bir performans sergileyerek sezonu puanla kapatmayı hedefliyor.