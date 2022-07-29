Torino, Emirhan İlkhan transferini bitiriyor!

29 Temmuz 2022 Cuma, 22:36

Beşiktaş'tan daha önce Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Torino, bu kez Emirhan İlkhan için devreye girdi.

A Spor'un haberine göre, İtalyan ekibi, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon euro'luk serbest kalır maddesini ödeyip kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de yer alıyor. Torino, transferi gerçekleştirirse, bir sonraki satıştan Beşiktaş'a pay ödemek zorunda.

Taraftar arasında transfer için artık küçük pürüzlerin kaldığı ve Emirhan'ın da kabul etmesi durumunda transferin kısa süre içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon ilk kez Sergen Yalçın sonrası göreve gelen Önder Karaveli döneminde Beşiktaş'ta forma şansı buldu.

Geçtiğimiz sezon toplamda 12 maçta sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu bir kez fileleri havalandırdı.