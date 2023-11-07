Torino, evinde kazanmasını bildi!
İtalya Serie A'da Torino, sahasında Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'da Torino ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Torino, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Antonio Sanabria ve 68. dakikada Nikolas Vlasic attı. Sassuolo'nun tek golü 18. dakikada Kristian Thorstvedt'ten geldi.
Bu sonucun ardından Torino, arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. Sassuolo, 11 puanda kaldı.
Torino ligde gelecek hafta Monza deplasmanına gidecek. Sassuolo sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.
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