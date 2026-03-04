Trabzon dört golle turladı: 2. sırada çeyrek finale çıktı

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, A Grubu’ndaki son maçta deplasmanda Başakşehir’i Augusto, Mustafa, Onuachu ve Ozan’ın golleriyle 4-2 yenip 9 puanla ikinci sırada çeyrek finale yükseldi.
Başakşehir 4.’lükte kalıp kupadan elendi.
BordoMavililerde Lovik ısınma sırasında, Okay ise 65’te sakatlanıp çıktı. Mücadelenin 6. dakikasında Muçi’nin kornerden gelen topuna Augusto’nun kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.
46. dakikada Da Costa’nın asistini Umıt Güneş ağlara gönderdi: 1-1. 56’da Da Costa’nın pasını Brnic filelerle buluşturdu: 2-1.
69. dakikada Mustafa’nın golüyle skor 2-2 oldu. 79’da Başakşehir‘de Ba, Ozan’a faul yapınca kırmızı kart gördü.
84. dakikada Onuachu, 85’te ise kaleci Doğan’ın hatasında Ozan’ın golleriyle Trabzonspor tura uçtu.