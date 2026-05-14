Trabzonspor, 10 numarasının 90+2’deki golüyle Türkiye Kupası’na göz kırptı: Muçi'yle finale

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, başkentte G.Birliği’ni 1-0 geriye düştüğü maçta 90+2’de Muçi’nin golüyle 2-1 yenip finale yükseldi.
Bordo-Mavililer, finalde Konyaspor’la karşılaşacak.
Trabzonspor’un ilk isabetli şutu, 54. dakikada Muçi’den geldi. 62’de 17 yaşındaki Erk Arda, ceza sahası dışından sağ ayağıyla ağları havalandırdı ve G.Birliği’ni 1-0 öne geçirdi. 72. dakikada Muçi’nin frikiği, 83’te Augusto’nun şutu direkten döndü. 78’de Muçi’nin kullandığı kornerde başkente ekibinden Arda Çağan, ters kafa vuruşuyla topu kendi kalesine atınca skor 1-1 oldu. Muçi, 90+2. dakikada ceza sahası sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlağı ağlara yollayıp Trabzonspor’u kupada finale çıkardı.