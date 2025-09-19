Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!

Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!

19.09.2025 18:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle A takım listesinden çıkarıldı. Sözleşmeli futbolcu statüsü devam ediyor ancak transfer dönemine kadar resmi maçlarda oynayamayacak.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR AMA LİSTEDE YOK

TFF'nin resmi internet sitesinde Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo - mavililerin federasyona bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor.

TRANSFER DÖNEMİNE KADAR FORMA GİYEMEYECEK

Nwakaeme'nin, ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor'un A takımıyla resmi maçlara çıkamayacağı belirtildi. Eğer Nwakaeme'nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hale getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dahil edilebilecek. Ancak bunun için bordo - mavililerden en az 1 yabancı oyuncuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekiyor.

Sol hamstring bölgesindeki sakatlığının tedavi süreci devam eden oyuncunun, bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İlgili Konular: #TFF #trabzonspor #anthony nwakaeme