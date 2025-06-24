Trabzonspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Ali Kemal Denizci, Galatasaray'dan transferi gündeme gelen Victor Nelsson ile ilgili, "Çok şey geliyor bize. Tabii ki sende bütçeni ona göre ayarlamaya çalışıyorsun. Daha çok ihtiyaçlı olan yere tamamlamaya çalışıyorsun. Mesele sağ bek aldık. Bakıyorum Savic, Batagov ve Mustafa var. Baktığım zaman dörtlü iyi bir dörtlü. Ama sakatlıklar vs. olabiliyor. Bunlar önemli şeyler. Ama bir orta saha ve bir forvet hemen acil ihtiyacımız var. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Roma'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Danimarkalı savunma oyuncusu için İtalya'dan; Como, Hellas Verona ve Torino'nun adı da gündeme gelmişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.