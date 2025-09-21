Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor’u ipten Onuachu aldı. Bordo-Mavililer; Samsunspor beraberliği ve Fenerbahçe yenilgisinden sonra ligde evinde Gazantep FK karşısında sahadan 1-1’lik skorla ayrılıp üst üste 3. maçında puan yitirdi.
Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Okay forma giyemedi, sakatlığı geçen Pina 11’deki yerini aldı. 39. dakikada Maxim’in kullandığı kornerde Rodrigues’in ceza sahası dışından top yere düşmeden sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. 45’te Onuachu’nun ceza sahasının sol çaprazından kafa vuruşunda top direkten döndü.
70. dakikada Onana’nın uzun pası asiste dönüştü ve Onuachu, açılan kaleci Burak’ın hatasından yararlanıp aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 86. dakikada Augusto’nun ceza sahası içinden şutunu kaleci Burak kurtardı.
Maçın son bölümlerinde takımının istediği hamleleri yapamamasına sinirlenen teknik direktör Fatih Tekke ceketini yedek kulübesine attı.