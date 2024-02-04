Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 24. haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gambiyalı oyuncu Omar Colley kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
Omar Colley
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Beşiktaş'ın kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği mücadele saat 19:00'da başlayacak.
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