Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinin ardından affedildiği kaydedildi.
Beşiktaş’ta transferde beklenen adımların atılamamasının ardından kadro dışı bırakılan Aboubakar’la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Afrika Kupası’ndan sakat dönen Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Fernando Santos’la özel bir görüşme yaptı.
2 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Portekizli hocanın, Aboubakar’ı takımda görmek istediğini iletmesinin ardından golcü futbolcu yönetim tarafından affedildi.
2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Aboubakar, bireysel saha çalışmalarına başladı.