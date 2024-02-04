Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinin ardından affedildiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:45
Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş’ta transferde beklenen adımların atılamamasının ardından kadro dışı bırakılan Aboubakar’la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Afrika Kupası’ndan sakat dönen Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Fernando Santos’la özel bir görüşme yaptı.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Portekizli hocanın, Aboubakar’ı takımda görmek istediğini iletmesinin ardından golcü futbolcu yönetim tarafından affedildi.

2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Aboubakar, bireysel saha çalışmalarına başladı. 


vincent aboubakar haberleri Fernando Santos haberleri beşiktaş haberleri kadro dışı haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan MHK'ya başvuru tepkisi: 'Henüz bir cevap alamadık'

Beşiktaş'tan MHK'ya başvuru tepkisi: 'Henüz bir cevap alamadık'
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor!
Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru: 'Kişilik hakları ihlal edecek şekilde...'

Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na başvuru: 'Kişilik hakları ihlal edecek şekilde...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon