Trabzonspor Muhammed Cham transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:40

Güncelleme: 29.08.2024 - 14:40

Trabzonspor orta saha rotasyonunu yeni bir isimle güçlendirdi.

Bordo-mavili ekip, Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 1.375.000.-EUR garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 1.275.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

74 MAÇTA 23 GOLE KATKI

2020-21 yaz transfer döneminde Clermont'un yolunu tutan Avusturyalı oyuncu, Fransız ekibinin formasını 74 karşılaşmada giydi ve takımına 15 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.