Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyordu: Wout Weghorst'un yeni takımı belli oluyor!

Bir dönem Beşiktaş'da da forma giyen 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu Wout Weghorst'un Ajax'a transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:12
Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyordu: Wout Weghorst'un yeni takımı belli oluyor!
Abone Ol google-news

Burnley'de kadroda düşünülmeyen Wout Weghorst, yeniden Hollanda Eredivisie'de forma giymeye hazırlanıyor.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Ajax ve Burnley, Weghorts'un transferi için anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLE ANILIYORDU

Haberde, Weghorst'un bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Hollandalı golcünün ismi sık sık Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılıyordu.

"HOLLANDA KESİNLİKLE BİR SEÇENEK"

Wout Weghorst, önceki haftalarda Hollanda'ya geri dönmenin kendisi için seçeneklerden biri olduğunu açıklamıştı:

"Benim için genel olarak transfer paketinin uygun olması gerekiyor. Ailece çok fazla seyahat ediyoruz. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum. Bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü. Fazla söze gerek yok."


Wout Weghorst haberleri ajax haberleri transfer haberleri trabzonspor haberleri beşiktaş haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu: Salih Özcan'ın yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu: Salih Özcan'ın yeni adresi belli oluyor!
Antrenmana katılmayarak Kamerun'a gitti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması!

Antrenmana katılmayarak Kamerun'a gitti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması!
Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlı takıma yeni stoper!

Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı: Siyah-beyazlı takıma yeni stoper!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler