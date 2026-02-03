Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yıldızlarıyla güldü!

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında kendi sahasında Fethiyespor ile karşılaştı.

Bordo-mavili ekip, Papara Park'ta oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ernest Muçi, 77. dakikada Paul Onuachu ve 79. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bordo-mavili ekip bu sonuçla kupada 6 puana ulaşırken Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Trabzonspor, kupanın bir sonraki haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fethiyespor ise kendi evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.