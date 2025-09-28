Trabzonspor’u 3 puana röveşatayla taşıdı

Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda Karagümrük’ü 4-3 yendi. Bordo-Mavililer 20. dakikada Augusto’nun golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, 28’de Tiago’yla 1-1’i yakaladı.
35’te Pina’nın ortasında Onuachu röveşatayla topu ağlara yollayıp Trabzonspor’u 2-1 üstünlüğe taşıdı.
PENALTI TARTIŞMASI
45+3’te Karagümrüklü Atakan’ın Onuachu’yu formasından çekmesine hakem Mehmet Türkmen penaltı verdi.
KırmızıSiyahlılar, Onuachu’nun topu elle aldığı itirazında bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Türkmen, penaltıyı verdi. Topun başına geçen Onuachu; kendisinin 2., takımının 3. golünü attı: 1-3. Karagümrük’ün 48’de Gray’le bulduğu gol ofsayta takıldı.
88’de Sikan’ın golüyle Trabzonspor 4-1 yaptı. Maç bitti derken ev sahibi 90+1’de 4-2’yi, bir dakika sonra da 4-3’ü Fofana’nın golleriyle buldu. Müthiş maçı Trabzonspor kazandı.