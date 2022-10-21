Trabzonspor'a Edin Visca müjdesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Edin Visca'nın yakın zamanda çalışmalara başlayabileceği ileri sürüldü.
Trabzonspor'da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi.
Sabah'ın haberine göre boşnak yıldız, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Visca'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi.
Teknik ekip, kasım ayında Antalya'da yapılacak olan kampta Visca'nın oynayacak seviyeye gelmesini planlıyor. Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi.
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