Trabzonspor’da gözler, Türkiye Kupası'na çevrildi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 20:18

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36’ncı hafta mücadelesi olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasını dün akşam deplasmanda oynadığı maçla geride bıraktı.

Lige kısa süre ara veren bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 14.00’te yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketleri ve mobilizasyonun ardından pas çalışması yaptı. 5’e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.



HAMSIK VE KOITA DÖNDÜ



Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına günü izinli geçiren Uğurcan, Kouassi ve Siopis ile tedavileri süren Peres, Denswil ve Trondsen katılmadı. Ligin 36'ncı haftasında dün akşam oynanan Atakaş Hatayspor maçına katılmayan ve şampiyonluk sonrası haftayı izinli geçiren Hamsik ile Koita ise bugünkü idmanda yer aldı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo mavili takım, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını Pazartesi günü yapılacak antrenmanla tamamlayarak Kayseri deplasmanına hareket edecek. Yukatel Kayserispor - Trabzonspor, ZTK yarı final rövanş maçı 10 Mayıs Salı günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.



