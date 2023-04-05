Trabzonspor'dan Hugo'ya başsağlığı mesajı
Trabzonspor, annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo için başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden Vitor Hugo'ya başsağlığı diledi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski futbolcumuz Vitor Hugo'nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı
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