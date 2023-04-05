Trabzonspor'dan Hugo'ya başsağlığı mesajı

Trabzonspor, annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:05
Trabzonspor'dan Hugo'ya başsağlığı mesajı
Abone Ol google-news

Trabzonspor Kulübü, annesi vefat eden Vitor Hugo'ya başsağlığı diledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski futbolcumuz Vitor Hugo'nun değerli annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hugo ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı


vitor hugo trabzonspor Spor Toto Süper Lig süper lig

En Çok Okunan Haberler