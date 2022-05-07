Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
Süper Lig'in 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’da golcü oyuncu Djaniny Semedo, 36. hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor maçında takımının tek golünü kaydetti. Djaniny, cuma akşamı attığı golle bu sezon Süper Lig'de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu olarak tarihe geçti.
Trabzonspor’da Djaniny Semedo, ligin 36. hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının 48. dakikasında takımının tek golünü kaydetti. 1-1 berabere biten karşılaşmayla Djaniny, Hatayspor karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Djaniny, deplasmanda oynanan ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor ve 34. haftasında Adana Demirspor müsabakalarında gol kaydetmiş, 32. haftada oynanan Gaziantep FK maçında kart cezası nedeniyle forma giyememişti.
TAKIMIN EN GOLCÜ 3. OYUNCUSU
31 yaşındaki santrfor daha önce Trabzonspor’un Süper Lig tarihindeki 2 bin 500. golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaydederek tarihe geçmişti. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı oyuncusu, bu sezon takımıyla çıktığı 28 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Djaniny Semedo, Cornelius ve Nwakaeme’nin ardından bordo mavili takımın en golcü oyuncusu sıralamasında 3. sırada yer alıyor.
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