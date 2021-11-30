Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton, Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörü olarak göreve geldiğini açıkladı.
Başakşehir, Eddie Newton’un Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:
* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Hoş geldin Eddie Newton.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 30, 2021
https://t.co/WZRhFynPrg pic.twitter.com/cTh1y5hLkE
İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, 1'i Ziraat Türkiye Kupası finali olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı.
Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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