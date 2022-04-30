Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır! Uğurcan Çakır'ın bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:16

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 26 yaşındaki genç file bekçisinin futbol kariyeri amatörden Süper Lig'e doğru şekillenmiştir.

Ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan Çakır, 12 yaşında Çekmeköyspor'da amatör olarak forma giymeye başladı. Çekmeköyspor'da 1 sezon kaldıktan sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu.

Çakır, Trabzonspor'un pilot takımı olarak bilinen 1461 Trabzon'un altyapısına dahil olduktan bir süre sonra Trabzonspor'un dikkatini çekti ve 2012'de bordo-mavililerin altyapısına katıldı. Çakır, Trabzonspor'da diğer kaleci İbrahim Demir ile birlikte dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

2014 - 2015 sezonunda Trabzonspor'un teknik direktörü Vahid Halilhodzic, 2014 - 2015 sezonu için Trabzonspor'a 10'un üzerinde transfer yaptı. Bu dönemde altyapıdan A takıma dahil olan isimler arasında Uğurcan Çakır da yer aldı. 2014 - 2015 sezonunun başında Uğurcan Çakır, maçlarda pek fazla forma giyme imkanı yakalayamadı. Çünkü o sırada takımda İbrahim Demir, Zeki Ayvaz, Onur Kıvrak ve Fatih Öztürk gibi isimler yer alıyordu.

Takımda forma giyemeyen Uğurcan Çakır, bu sebeple U-21 takımına gönderildi. Bu sırada Çakır ile herhangi bir profesyonel sözleşme imzalanmadı. Çakır U-21 takımında 8 maça çıktıktan sonra; kalecilerden Zeki Ayvaz Balıkesirspor'a transfer oldu. Aynı dönemde Onur Kıvrak'ın Legia Warszawa maçı sırasında bağları koptu. Bütün bu aksiliklerden sonra Uğurcan Çakır 17 yaşındayken A takıma çağrıldı ve Trabzonspor ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır, 30 Temmuz 2015 tarihinde Rabotniçki maçına ilk 11 başlama hakkı kazandı. Bu maç öncesinde Onur Kıvrak kadro dışında kalmıştı.

Uğurcan Çakır kariyerinde alt yaş kategorisindeki milli maçlarda toplam 9 maçta forma giyme hakkı elde etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde düzenlenen Moldova ve Arnavutluk maçlarından önce açıklanan A milli takımı aday kadrosuna ilk kez Şenol Güneş tarafından davet edildi.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda en önemli isimlerden birisi olan Uğurcan Çakır, çıktığı 32 lig maçında 26 gol yerken; 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzonspor'un az gol yemesinde en büyük etken olan genç eldiven, bordo-mavililer ile Süper Lig'de 129 maça çıktı. Çakır’ın 30 Haziran 2024’e kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunmakta.

Comparisonator’un verilerine göre; Trabzonspor ’un kaptanı yüzde 82’lik kurtarış yüzdesiyle zirvede bulunuyor. 11 karşılaşmada kalesini kapatan Uğurcan, gol beklentisinin yenilen gole oranında 1.88’le 1. sırada. Geride kalan 34 haftanın 32’sinde kaleyi koruyan Milli file bekçisi, 11.3’lük başarı uzun pas istatistiğiyle de ligin en iyisi konumunda.