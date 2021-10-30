Tudor'un öğrencileri Juventus'a ders verdi!
İtalya Seria A'nın 11. haftasında Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Verona, evinde Juventus'u 2-1 mağlup etti.
İtalya Seria A'nın 11. haftasında Juventus, deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi. Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Verona 2-1 kazandı.
Igor Tudor'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından çıkışa geçen Verona'ya galibiyeti getiren goller, 11. ve 14. dakikalarda Simeone'den geldi. Juventus'un tek sayısını ise 80. dakikda McKennie kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 10 puan toplayan Verona, Juventus ile aynı puana ulaştı ve rakibinin hemen üstüne, 8. sıraya yerleşti.
Serie A'nın 12. haftasında Verona, deplasmanda Napoli ile karşılaşacakken, Juventus ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.
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