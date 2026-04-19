'Türk finalinde' Galatasaray'ı devirdi: Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe

19.04.2026 22:47:00
FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring 68-55'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

İspanya'nın Zaragoza kentinde oynanan finali kazanan Fenerbahçe Opet, tarihinde üçüncü kez Euroleague kupasını kazanmayı başardı.

GALATASARAY'A KARŞI YEDİDE YEDİ

Fenerbahçe Opet, bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring'e karşı oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.

GALATASARAY İLK KEZ FİNALİ KAYBETTİ

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci Euroleague finalinde ilk kez kaybetti.

