Türk Hava Yolları, deplasmanda galip
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Zeren Spor'u 3-1 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Zeren Spor'a konuk oldu.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Türk Hava Yolları, bu galibiyetin ardından Zeren Spor'un 6 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Bilal Çağlar
Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, Fabris, Beren Yeşilırmak)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu)
Setler: 19-25, 25-16, 19-25, 19-25
Süre: 103 dakika (24, 26, 26, 27)
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