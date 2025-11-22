Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk Telekom seriye bağladı

22.11.2025 22:15:00
Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-82 yendi.

Başkent ekibi üst üste dördüncü zaferini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol'un henüz galibiyeti bulunmuyor.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Bankston 11, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 22, Berkan Durmaz 5, Simonovic 5, Trifunovic 6, Alexander 8, Smith 6, Ata Kahraman

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, Van Der Vuurst 17, Can Kaan Turgut 6, Bruinsma 22, Bandaogo 11, Johnson 3, Yiğit Özkan, Pipes 11, Myers 6, Muhammed Doğan Şenli, Metin Türen

1. Periyot: 21-21

Devre: 44-44

3. Periyot: 70-63

Beş faulle çıkan: 39.26 Smith (Türk Telekom)

