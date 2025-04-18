Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı. Eskişehir Valiliği, güvenlik önlemleri nedeniyle oynanamayacağına yönelik TFF'ye yazı gönderdi.
Ziraat Türkiye Kupası finali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtilmişti.
HT Spor'un haberine göre Eskişehir Valiliği, güvenlik önlemleri nedeniyle finalin kentte oynanamayacağına yönelik yazıyı TFF'ye gönderdi.
Etiketler: #TFF #ziraat türkiye kupası #eskişehir
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