Türkiye Kupası'nda 1. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası, yenilenen formatıyla yarın başlayacak.
Kupada grup etabının ilk haftasında maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.
Yarın başlayacak ilk hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:
7 Ocak Salı
13.00: Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30: Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
19.00: Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00: Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba
13.00: Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan
15.30: Eyüpspor-Boluspor: Erdem Metoğlu
18.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.30: Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan
9 Ocak Perşembe
13.00: Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
15.30: Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
18.00: Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30: Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
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