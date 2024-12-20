Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup aşamasının kura çekimi yapıldı. İşte grup kuraları ve '4 büyükler'in rakipleri...
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde 24 takım yer aldı ve 6 takımlı 4 grup oluşturuldu.
Gruplarda yer alan her takım, 1, 2 ve 3. torbalardan gelen takımlardan biri ile birer maç olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Müsabakalar onucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek final turuna katılmaya hak kazanacak.
Kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:
A GRUBU: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor
B GRUBU: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor
C GRUBU: Galatasaray, Rams Başakşehir, Tümosan Konyaspor, İkas Eyüpspor, Ahlatçı Çorum FK, Boluspor
D GRUBU: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
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