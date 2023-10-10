Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 ekip belli oldu!

Türkiye Kupası 2. turunda salı günü oynanan karşılaşmalarda 4 takım bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 23:01
Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen 4 ekip belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 4 maçla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Tuna Tarım Kırklarelispor, Kırşehir FK, Isparta 32 ve Gölcükspor rakiplerine üstünlük kurarak 3. tura yükseldi.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Tuna Tarım Kırklarelispor-Çorluspor 1947: 1-0

Kırşehir FK-Şırnak Petrolspor: 2-0

Isparta 32-Sincan Belediyespor: 1-0

Bursaspor-Gölcükspor: 1-2


Türkiye Kupası kırklarelispor Kırşehir FK Isparta 32 Spor Gölcükspor

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