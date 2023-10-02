Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maç programı açıklandı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:53

Güncelleme: 02.10.2023 - 17:54

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. tur mücadelelerine 1. eleme tur maçlarında tur atlayan 31, TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katılacak.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

Kupada maç programı şöyle:

10 Ekim Salı:

14.00 Kırşehir FK-Şırnak İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947 (Kırklareli Atatürk)

17.00 Isparta 32-Sincan Belediyespor (Isparta Atatürk)

20.00 Bursaspor-Gölcükspor (Sütaş Timsah Park)

11 Ekim Çarşamba:

13.00 Zongoldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlik (Kastamonu Gazi)

13.00 Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinopspor (Muş Şehir)

13.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jer Erbaaspor (Eynesil İlçe)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor (Bolluca)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Serik İsmail Ohgan)

14.00 Sarıyer-Karabük İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi (M. Oktay Yerleşkesi S. Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945 (Nazilli İlçe)

14.00 İnegölspor-Kars 36/Doğubayazıtspor galibi (İnegöl İlçe)

14.00 Uşakspor-Aliağa Futbol (Uşak 1 Eylül)

14.00 Menemen FK-Bursa Yıldırımspor (Menemen İlçe)

15.00 Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Diyarbakır)

17.30 Denizlispor-Burhaniye Belediyespor (Denizli Atatürk)

20.00 Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 (Zafer)

12 Ekim Perşembe:

13.00 Adıyaman FK-Bornova 1877 (Kahta İlçe)

13.00 Pazarspor-Silifke Belediyespor (Pazar İlçe)

14.30 Sivas Dört Eylül-23 Elazığ FK (Muhsin Yazıcıoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bigaspor (Alsancak Mustafa Denizli)