Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk hafta maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 7 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
İşte ilk hafta maçlarının programı:
7 OCAK 2025 SALI
13:00 | MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
19:00 | Sivasspor - Beşiktaş
21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor
8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA
13:00 | Kırklarelispor - Bodrum FK
15:30 | Eyüpspor - Boluspor
18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor
20:30 | Galatasaray - Başakşehir
9 OCAK 2025 PERŞEMBE
13:00 | Erzurumspor - Göztepe
15:30 | Çorum FK - Konyaspor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #Fikstür #TFF
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