Türkiye Kupası'ndaki inanılmaz gecede kazanan Hatayspor
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur mücadelesinde inanılmaz bir gece yaşandı. Hatayspor'un iki kalecisinin de kırmızı kart gördüğü ve forvet oyuncusu Mame Diouf'un iki kez kaleye geçtiği gecede, Hatayspor penaltılar sonucunda Eyüpspor'u elemeyi başardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u konuk eden Atakaş Hatayspor, son yılların en unutulmaz maçlarından birisini oynadı.
Hatayspor'un iki kalecisinin de kırmızı kart gördüğü mücadelede, forvet oyuncusu Mame Diouf iki kez kaleye geçti.
94. dakikada Atakaş Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter kırmızı kart gördü. Beş oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için Atakaş Hatayspor'da kaleye forvet oyuncusu Mame Diouf geçti.
Atakaş Hatayspor'da uzatma dakikalarında oyuna giren yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar, 120+1'de kırmızı kart gördü ve bir kez daha kaleye Mame Diouf geçti.
Seri penaltı atışları sonucunda ise kazanan 6-5'lik skorla Hatayspor oldu.
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