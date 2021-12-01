Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan'dan TFF'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:26

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Göztepe ile oynadıkları maçın devre arasında yaşanan olaylardan ötürü İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevkini eleştirdi.

Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ekranları başında olan herkese merhaba demek istiyorum. Hızlı bir özet yapmam gerekirse; 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık verecek boyutlardadır. Ve bizim her zaman dile getirdiğimiz gibi sistemin ve bu sisteme çöreklenmiş ve amacı Türk futbolu dışında her şey olan kişilerin değişmesi isteğinin ne kadar haklı olduğunun da kanıtı niteliğindedir. Hepimizin bildiği gibi 29 Kasım’da deplasmanda oynadığımız Göztepe maçının devre arasında yaşananlar nedeniyle futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ‘saldırı’ adı altında oldukça abartılı ve çarpıtma barındıran bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. İrfan Can ile rakip futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelenmesi ve sevkin bu şekilde yapılması, bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir ve en açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir. Sahadaki oyunun gidişatı, mücadelenin sertliği ya da oyuncularda yükselen adrenalin gibi birçok sebepten hem Türkiye’de hem de dünyadaki diğer liglerde kolayca şahit olabileceğiniz bu tür itiş kakış diye nitelendirebileceğimiz hareketler, saldırı gibi maksadını aşan bir kelimeyle tanımlanırsa o zaman her hafta bir sürü oyuncu uzun süreli ceza alsın ve takımlar eksik kalsın. Baktığımızda sahada da çok benzerinin hemen hemen her maçta yaşanabileceği bir olay bu ama maalesef skandal bir tanımlama ile PFDK’ya sevk edilmiş ve yine maalesef TFF’nin maçlara atadığı temsilcilerin ehliyetine de büyük gölge düşmüştür. Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur. Ve bu konu bizim açımızdan da çok nettir. Bu gibi örneği olmayan sevklerin, Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz. Neyse ki Vedat Muriqi ceza almadan bir sonraki maça çıkabilmişti hatırlayacak olursak. Bu davada da farklı bir sonuç beklemiyoruz açıkçası. Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğine de eminiz.

Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Bu konu da bizim için önemli. TFF bu ve buna benzer uygulamalara imza atan ve ehliyet sahibi olmayan kişilere karşı net bir tavır almalı ve maçlarda görevlendirdiği insanlara çekidüzen vermelidir. Aksi takdirde TFF kulüpler için yarattığı sorunları büyütmeye ve oyuna zarar vermeye devam edecektir. Size bir özet yapmaya çalıştım.Teşekkür ediyorum.”

GÖZTEPE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Atakan Çankaya'nın kurula sevk edilmesinin kabul edilemez bulduğunu bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyuncuları Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında bir olay yaşandığı belirtildi. Bu nedenle Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında bir kaç kez tartışma yaşandı. İki futbolcu daha sonra devre arasında koridorda karşı karşıya geldi ve kavga etti.

Maçın hakemi Mete Kalkavan bu tartışmanın ardından kartına başvurmadı ve iki futbolcu da ikinci yarıda sahaya yer aldı.