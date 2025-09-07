Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi!

Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi!

7.09.2025 17:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasını Filenin Sultanları, 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, tarihimizde ilk kez çıktığımız Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Karşılaşmanın ilk setini İtalya 25-23 kazandı.

İkinci sette ritmini bulan Sultanlar, 10-2 başladığı seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette başa baş geçen mücadelede İtalya durumu 24-21'e getirdi ancak Sultanlar, 3 kez set sayısını çevirmesine rağmen 26-24 seti kaybederek, setlerde 2-1 geriye düştü.

Dördüncü sette yeniden havasını yakalayan Sultanlar, farkı 8'e kadar çıkardığı seti 25-19 kazandı ve mücadeleyi son sete taşıdı.

Son seti İtalya, 15-8 kazandı ve Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

İlgili Konular: #italya #filenin sultanları #FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası

İlgili Haberler

Ali Koç'tan yeni teknik direktör için açıklama: '24 saat içinde her şey belli olmuş olacak'
Ali Koç'tan yeni teknik direktör için açıklama: '24 saat içinde her şey belli olmuş olacak' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışında sona geldiklerini belirterek, "Yerli olursa hakkı İsmail Hoca'nın, ancak yabancı hoca arayışımız sürüyor. 24 saat içinde her şey netleşecek" dedi.
TFF duyurdu: Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti
TFF duyurdu: Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti TFF, Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının 13 Eylül Cumartesi saat 17.00'de başlayacağını açıkladı.
Athletic Bilbao'dan tarihe geçecek transfer: Efe Korkut!
Athletic Bilbao'dan tarihe geçecek transfer: Efe Korkut! Bask ekibi Athletic Bilbao'nun transfer politikasındaki katı kurallarına rağmen San Sebastian doğumlu Efe Korkut'u kadrosuna katarak tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlandığı iddia edildi.