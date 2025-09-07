Cumhuriyet Gazetesi Logo
Athletic Bilbao'dan tarihe geçecek transfer: Efe Korkut!

Athletic Bilbao'dan tarihe geçecek transfer: Efe Korkut!

7.09.2025 15:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Athletic Bilbao'dan tarihe geçecek transfer: Efe Korkut!

Bask ekibi Athletic Bilbao'nun transfer politikasındaki katı kurallarına rağmen San Sebastian doğumlu Efe Korkut'u kadrosuna katarak tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Athletic Bilbao, köklü transfer politikasıyla bilinen futbol dünyasının en özel kulüplerinden biri olarak, tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre La Liga ekibi, Stuttgart'ın orta sahasında forma giyen Efe Korkut transferinde sona yaklaştı.

San Sebastian doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu, bir dönem Real Sociedad altyapısında da forma giymişti. Efe Korkut, aynı zamanda Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış Tayfun Korkut'un oğlu.

ATHLETIC BILBAO'YA İLK TÜRK

Bilbao kulübünün bu hamlesi, transfer politikası açısından da dikkat çekiyor. Athletic Bilbao, 1912'den bu yana yalnızca Bask Bölgesi'nde doğan ya da yetişen oyuncuları transfer etmesiyle biliniyor.

Bu kural, kulübün futbol dünyasında farklı bir konumda olmasını sağlarken, Efe Korkut'un doğum yeri sayesinde transfer kriterlerini karşılaması ona kırmızı-beyazlı formanın kapılarını açtı.

Bu gelişmeyle birlikte, Efe Korkut'un transferi gerçekleşirse, Athletic Bilbao tarihinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak. 

İlgili Konular: #transfer #Tayfun Korkut #Athletic Bilbao

İlgili Haberler

Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut sürprizi!
Süper Lig ekibinden Tayfun Korkut sürprizi! Son olarak Hertha Berlin'i çalıştıran teknik direktör Tayfun Korkut'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibinin 50 yaşındaki Tayfun Korkut ile temasa geçtiği iddia edildi.
Adana Demirspor'dan Tayfun Korkut iddialarına yanıt!
Adana Demirspor'dan Tayfun Korkut iddialarına yanıt! Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Bedirhan Durak, Tayfun Korkut hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Tayfun Korkut'tan Arda Güler'e transfer tavsiyesi!
Tayfun Korkut'tan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tayfun Korkut, transferin en çok konuşulan ismi Arda Güler hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Korkut, genç futbolcunun olası transferine ilişkin, "Bence Arda Güler için, gelişimi için en iyisi Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalıp her zaman ilk 11'de oynaması ve tecrübe kazanması olacaktır" ifadelerini kullandı.