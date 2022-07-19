U17 Milli Takım, Slovenya'ya kaybetti

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 09:09
U17 Milli Takım, Slovenya'ya kaybetti
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Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, bu yenilgiyle grupta ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmayı Slovenya, 25-16, 25-22, 25-20'lik setlerle galip ayrıldı.

Milli takım gruptaki dördüncü maçında 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Polonya'yla karşılaşacak.


17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Slovenya U17 Milli Takım
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