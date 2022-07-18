Zinedine Ferhat Alanyaspor yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde bulunan Cezayirli orta saha Zinedine Ferhat'ı transfer etmek için geri sayımda.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:31
Zinedine Ferhat Alanyaspor yolunda
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada noktalayan Aytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi Nimes'ten ayrılan Zinedine Ferhat için devrede.

L'Équipe'in haberine göre, Nantes ve Lorient kulüplerinin kendisi için yapmış olduğu teklifleri yetersiz bulduğu için geri çeviren Cezayirli futbolcu, Türkiye’ye transfer olmaya sıcak yaklaşıyor.

Alanyaspor'un yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor da Zinedine Ferhat ile ilgileniyor.

Daha önce USM Alger ve Le Havre forması giyen Ferhat, Nimes'te geçirdiği 3 sezonda 75 maça çıktı, 9 gol kaydetti.


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