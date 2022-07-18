Zinedine Ferhat Alanyaspor yolunda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, bonservisi elinde bulunan Cezayirli orta saha Zinedine Ferhat'ı transfer etmek için geri sayımda.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada noktalayan Aytemiz Alanyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi Nimes'ten ayrılan Zinedine Ferhat için devrede.
L'Équipe'in haberine göre, Nantes ve Lorient kulüplerinin kendisi için yapmış olduğu teklifleri yetersiz bulduğu için geri çeviren Cezayirli futbolcu, Türkiye’ye transfer olmaya sıcak yaklaşıyor.
Alanyaspor'un yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor da Zinedine Ferhat ile ilgileniyor.
Daha önce USM Alger ve Le Havre forması giyen Ferhat, Nimes'te geçirdiği 3 sezonda 75 maça çıktı, 9 gol kaydetti.
Video Haberler
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- 5’li çete lobisine ret!
- O müdür hakkında yeni gelişme!