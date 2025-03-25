U21 Milli Takımı, Belarus'a kaybetti!
U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'a 3-2 mağlup oldu.
U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşı karşıya geldi. Pendik'te oynanan maçta U21 Milli Takım, 3-2 yenilgiyle ayrıldı.
Belarus, 30. dakikada Ruslan Myalkovsky ile öne geçti. Milliler, 43. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov ile 2-1 öne geçti. Ümit Milli Takım'da bu kez Burak İnce sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı. Belarus, Kirill Tsepenkov'un 87. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Ümit Milli Takım, cuma günü Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. U21 Milli Takım, milli arada oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Pendik'te oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
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