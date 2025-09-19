Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.09.2025 13:53:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte alınan sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a mağlup olurken diğer sonuçlar da belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi maç sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk hafta mücadelesi, dün oynanan 6 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sonuçları şöyle oldu:

  • Athletic Bilbao - Arsenal: 0-2
  • PSV Eindhoven - Union St.Gilloise: 1-3
  • Real Madrid - Marsilya: 2-1
  • Tottenham Hotspur - Villarreal: 1-0
  • Benfica - Karabağ: 2-3
  • Juventus - Borussia Dortmund: 4-4
  • Slavia Prag - Bodo Glimt: 2-2
  • Olympiakos - Pafos FC: 0-0
  • Liverpool - Atletico Madrid: 3-2
  • Ajax - Inter: 0-2
  • Bayern Münih - Chelsea: 3-1
  • Paris St Germain - Atalanta: 4-0
  • Club Brugge - Monaco: 4-1
  • Kopenhag - Bayer Leverkusen: 2-2
  • Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1
  • Manchester City - Napoli : 2-0
  • Newcastle United - Barcelona: 1-2
  • Sporting Lizbon - Kairat: 4-1
