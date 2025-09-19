UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte alınan sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk hafta mücadelesi, dün oynanan 6 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sonuçları şöyle oldu:
- Athletic Bilbao - Arsenal: 0-2
- PSV Eindhoven - Union St.Gilloise: 1-3
- Real Madrid - Marsilya: 2-1
- Tottenham Hotspur - Villarreal: 1-0
- Benfica - Karabağ: 2-3
- Juventus - Borussia Dortmund: 4-4
- Slavia Prag - Bodo Glimt: 2-2
- Olympiakos - Pafos FC: 0-0
- Liverpool - Atletico Madrid: 3-2
- Ajax - Inter: 0-2
- Bayern Münih - Chelsea: 3-1
- Paris St Germain - Atalanta: 4-0
- Club Brugge - Monaco: 4-1
- Kopenhag - Bayer Leverkusen: 2-2
- Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1
- Manchester City - Napoli : 2-0
- Newcastle United - Barcelona: 1-2
- Sporting Lizbon - Kairat: 4-1