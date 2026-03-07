Dünyanın dört bir yanındaki dövüş hayranlarının beklediği UFC 326'nın ana maçında büyük bir tüy siklet rövanş maçında Max "Blessed" Holloway ve Charles "Do Bronx" Oliveira, karşılaşacak. Peki, UFC 326 nerede yayınlanıyor? UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 hangi platformda, nasıl izlenir?

UFC 326: HOLLOWAY VS OLIVEIRA 2 NE ZAMAN?

UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 karşılaşması, 26 Ekim Pazar (İngiltere, Avrupa, Hindistan, Brezilya), 25 Ekim Cumartesi (ABD) saatlerinde olacak. Karşılaşmada Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brezilya'da olacak.

UFC 326 NEREDE YAYINLANIYOR?

UFC 326 kartı Türkiye'de Ssport'da yayınlanıyor. Ana karşılaşmanın pazar sabahı saat 5'te olması bekleniyor.