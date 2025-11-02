Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 21:29:00
Ukrayna'daki dev maçta kazanan Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında kendi evinde ağırladığı Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti.

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Shakhtar 3-1'lik skorla kazandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Vladislav Kabaev attı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Dinamo Kiev'in tek golü 56. dakikada Vitali Buyalskyy'den geldi.

Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi Dinamo Kiev'i yenerek puanını 24 yaptı ve aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

Shakhtar, gelecek hafta Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Cherkasy ile karşılaşacak.

