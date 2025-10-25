Kararı Ukrayna'da olay yarattı: Efsane teknik adamdan Arda Turan'a sert eleştiri!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 15:15:00
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, kadroda rotasyon yaparak takımını sahaya sürdüğü Legia Varşova maçından 2-1 yenilgiyle ayrılması sert eleştirilere neden oldu. Ukrayna futbolunun efsane isimlerinden Myron Markevych, Arda Turan'ın bu kararına tepki gösterdi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya geldiği Legia Varşova'ya 2-1 yenildi. Genç çalıştırıcının sahaya sürdüğü rotasyonlu kadro ve sonrasında gelen mağlubiyet Ukrayna'da eleştiri konusu oldu.

Ukrayna futbolunun efsane teknik direktörü Myron Markevych, Shakhtar'ın Polonya temsilcisine 2-1 yenildiği maç sonrası, Arda Turan'ı adeta topa tuttu.

"TEK BİR GOL POZİSYONU BİLE YARATAMAMAK KORKUNÇ"

Football 24'te yer alan haberde Markevych, Shakhtar'ın neden bu kadar zayıf göründüğü teknik direktörlerin ve oyuncuların cevaplaması gerektiğini savunarak, "Maç boyunca tek bir gol pozisyonu bile yaratamamak korkunçtu. Son 15 dakikada ise sahada tamamen akıl almaz bir şey yaşandı. Kimse sorumluluk almıyor, kimse gösteriş yapmıyor, herkes sadece oynuyor" ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN'IN NİYETİNİ ANLAMIYORUM"

Tecrübeli teknik direktör, Arda Turan'ın sahaya sürdüğü kadronun neden yedek ağırlıklı olduğuna ilişkin bir soru üzerine "Turan'ın niyetini anlamıyorum. Kalede Dmytro Riznyk'in neden oynamadığını anlamıyorum. Eminim Dmytro o iki golü yemezdi" diye konuştu.

"TURAN'IN İLK 11'İNE KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Myron Markevych "Beşiktaş ile oynanan maçlardan sonra tüm taraftarlar Arda Turan'ın Shakhtar'a taze bir hava getirdiğini ve takımın artık yükselişe geçeceğini düşünüyordu ancak her maç daha da kötü oynuyorlar. Sebebi ne?" sorusunu ise "Söylemesi benim için zor. Turan'ın ideal ilk 11'ine karar verip ona göre oynaması gerekiyor. Bir takım bir maç oynuyor, diğeri bir sonraki maç. Anlayamıyorum! Ligimizde endişelenecek ne var? Shakhtar herkesi anında yenmesi gerekirken dört gol yiyor. Demek ki bir sorun var" diyerek yanıtladı.

