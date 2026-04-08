Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümraniyespor, Sakaryaspor'u ateş hattına attı!

8.04.2026 22:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Batuhan Çelik ve 47. dakikada Adeola Toheeb Kosoko kaydetti.

3 HAFTALIK HASRETİNE SON VERDİ

3 hafta aradan sonra kazanan Ümraniyespor, puanını 42'e yükseltti ve bitime 4 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkarıp rahatladı.

Son 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Sakaryaspor, 33 puanla kümede kalma hattının 7 puan uzağına düştü ve işini mucizelere bıraktı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Amed Sportif'e konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Ümraniyespor #sakaryaspor

