Ümraniyespor'dan Jorge Jesus'a gönderme! 'Dede'ye sahip çıkalım'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 07:56

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:56

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus yaptığı açıklamada Ümraniyespor'un stadyumu hakkında da konuştu. Jesus açıklamada, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.

Bunun üzerine Ümraniyespor cephesinden Jorge Jesus'a göndermeli bir paylaşım geldi.

Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Dedeye sahip çıkalım" yorumunda bulunuldu.