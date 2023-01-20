Ümraniyespor'dan Jorge Jesus'a gönderme! 'Dede'ye sahip çıkalım'
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Ümraniyespor'un stadyumu bence maç oynanmaması gereken bir stadyum." şeklinde yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Jesus yaptığı açıklamada Ümraniyespor'un stadyumu hakkında da konuştu. Jesus açıklamada, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.
Bunun üzerine Ümraniyespor cephesinden Jorge Jesus'a göndermeli bir paylaşım geldi.
DEDE'YE SAHİP ÇIKALIM. ???? pic.twitter.com/gRDDkWmvS0— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 19, 2023
Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Dedeye sahip çıkalım" yorumunda bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Kara deliğe dönüşen proje!
- Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda yeni gelişme