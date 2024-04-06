Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:59
Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Benjamin Brand'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Union Berlin, ligde oynadığı son maçta Frankfurt deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı. 

Bayer Leverkusen ise sahasında Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etmişti. 


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