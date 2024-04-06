Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Benjamin Brand'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Union Berlin, ligde oynadığı son maçta Frankfurt deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Bayer Leverkusen ise sahasında Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Özgür Özel'den flaş 'Hatay' çağrısı
- Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar